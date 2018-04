Pamela Mastropietro, depositata la perizia : Morta per un'eccessiva perdita di sangue

Il professor Mario Cingolani, i medici legali Dora Mirtella e Roberto Scendoni ed il tossicologo Rino Froldi è lo staff di esperti che ha effettuato la perizia, sono tutti ricercatori dell’università degli studi di Macerata e tutti concordano sull'esito, ossia: Lo smembramento, il dissanguamento e il lavaggio alle quali sono state sottoposte le spoglie della diciottenne romana Pamela Mastropietro, hanno richiesto almeno mezza giornata ed un’accurata conoscenza dell’anatomia umana da parte dell'assassino o degli assassini. Ricordiamo che al momento il principale indiziato è il 31enne nigeriano Innocente Oseghale.

- Pamela , la giovane ragazza, fatta a pezzi e chiusa nelle valigie. Gli esperti hanno depositato la difficile perizia,sarebbe morta nel giro di 15 minuti a causa di un'eccessiva perdita di sangue provocata dalle. Gli esami effettuati sul corpo della giovane sono stati difficilissimi date le condizioni, ma gli esperti non si sono arresi e finalmente adesso l'esito è chiaro. La forte perdita di sangue, velocissima non ha permesso al corpo di Pamela di reagire per cui ha causato uno stato di choc.