Roma, ragazzo sul cornicione di un palazzo tenta suicidio: Le forze dell'ordine riescono a fermarlo

Altri colleghi della polizia visto ciò sono intervenuti e li hanno afferrati riportandoli all'interno della stanza. Non si conoscono ancora i motivi per cui il 29enne voleva togliersi la vita, il ragazzo è stato affidato alle cure mediche.

Un giovane ragazzocon l'intenzione di mettere fine alla sua vita lanciandosi nel vuoto. Ma le forze dell'ordine intervengono tempestivamente e lo salvano. Il giovane era al di fuori della finestra della sua stanza , sul cornicione e di spalle ad essa, in questo modo i poliziotti sono riusciti ad afferrarlo per le braccia ma il giovane resosi conto di quanto stava succedendo ha cominciato ad agitarsi per liberarsi e buttarsi giù, costringendo i poliziotti a sporgersi ulteriormente con il rischio di essere trascinati nel vuoto.