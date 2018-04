Duma (Siria) morte almeno 70 persone, molte donne e bambini : Si sospetta un attacco chimico

Damasco ha negato l'utilizzo di armi chimiche ma un medico volontario ha riferito che le vittime potrebbero aumentare in quanto le persone hanno difficoltà a respirare dopo una bomba di cloro lanciata sulla città, inoltre vi sono molti feriti gravi, più di un centinaio. Damasco fa sapere che l'eventuale attacco con armi chimiche rappresenta da parte dei ribelli del gruppo Jaish al-Islam di non far avanzare l'esercito sul posto.

Duma è la roccaforte deied è la città presa di mira continuamente da attacchi di ogni tipo. Sonofinora accertati in un sospetto, come riferito da un gruppo di soccorritori che operano nelle zone controllate dagli oppositori, ma ciò che rende più drammatica questa situazione è la morte di molti bambini innocenti e di donne.