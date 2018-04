Arrestata a Brindisi la compagna del boss Giovanni Buccarella morto ad agosto scorso

La donna dovrà scontare 6 anni e 8 mesi di carcere per le attività criminali commesse nel 2010 in molte località della provincia di Brindisi, come Tuturano, San Pietro Vernotico, Cellino San Marco e altre ancora. Il boss, Giovanni Buccarella morì lo scorso agosto all'età di 90 anni mentre la sua compagna ha continuato le sue attività illecite.

, 62 anni compagna deldella Sacra Corona Unita,, è stata arrestata dai carabinieri di Brindisi con l'accusa di associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione di rapine ed estorsioni.