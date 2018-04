Anticipazione Amici : il serale riparte con Laura Pausini e Fabri Fibra

Nella giuria esterna ci sono Eather Parisi, Simona Ventura, la cantante Alessandra Amoroso, l'attore Marco Bocci, il cantautore Ermal Meta, l'attrice Giulia Michelini. Affiancheranno i giudici interni Alessandra Celentano, Carlo Di Francesco, Giusy Ferreri, Bill Goodson, Veronica Peparini, Garrison Rochelle, Paola Turci e Rudy Zerbi.

Squadra Bianca: Emma, Irama e Zic cantanti; Daniele, Filippo, Luca e Valentina ballerini.

Squadra Blu: Biondo, Carmen, Einar e Matteo cantanti, Bryan, Lauren e Sephora ballerini.

Maria De Filippi è pronta a ripartire con il, la 17esima edizione del programma prende il via sabato 7 aprile in prima serata su9 puntate, con la finale in programma il 2 giugno, la prima super ospite annunciata èe ancora. Quest'anno Amici sarà trasmesso in diretta, torna il televoto e i coach delle squadre lasciano il posto ad unainterna e ad una esterna.