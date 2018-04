Bimbo dona i suoi risparmi al medico che ha guarito la madre dal cancro

L' oncologo Pietro Caldarella è commosso, il piccolo, arrivato dalla Sardegna con i genitori, ha ringraziato il dottore per le cure messe in campo per la madre : “Questi sono i miei risparmi per la ricerca contro il cancro“, ha detto il piccolo al medico, che ha postato la foto del biglietto su Facebook : “Stamattina il figlio di una mia paziente di 5 anni mi ha dato questo biglietto per ringraziarmi delle cure alla sua mamma e dentro c’erano i suoi risparmi che ha voluto donarmi per la ricerca sul cancro …mi veniva da piangere!!!”.





Poi al al Mattino ha raccontato : “Il marito mi ha portato in dono due bottiglie di vino sardo e poi mi detto che c’era il figlio che voleva darmi una cosa . Allora il piccolo, timidamente si è avvicinato. Tra le mani, stringeva una piccola busta di carta bianca. Gli ho fatto i complimenti e gli ho detto che è davvero un ometto. Poi l’ho tranquillizzato confermandogli che la sua mamma ora sta bene e non deve più preoccuparsi perché starà sempre con lui“.