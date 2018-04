Luigi Di Maio al Pd, sotterriamo ascia guerra e diamo governo Paese

Luigi sottolinea anche di non aver mai posto paletto a Renzi, ma di aver invece "sempre contestato la linea di chiusura decisa dal Pd all'indomani delle elezioni", e ribadisce la sua proposta di un 'contratto' di governo: "Sediamo intorno a un tavolo, per ragionare e trovare insieme una sintesi che serva a dare risposte e non a scontrarsi muro contro muro".





Non tarda la risposta di Matteo Renzi, nessuna svolta su trattativa con M5s: "L'articolo di Repubblica di oggi che parla di una svolta di Matteo Renzi sulla trattativa con i 5 Stelle è completamente privo di fondamento".

Il leaderlancia un appello alsu Repubblica: "".