Beatrice, la 15enne uccisa dal treno : Vittima dei bulli, prese in giro e frasi choc anche sui social

Ecco alcune frasi postate da certi utenti, prima che il gruppo venisse chiuso: «Travolta dal treno in stazione, la ragazzina si è suicidata “Sono troppo grassa”», seguita poi da una frase di disprezzo: «Sono troppo honesta se penso che questa ragazzina abbia avuto dei genitori di m.? Pareri». E ancora: «Non sapevo che farsi mettere sotto da un treno fosse un metodo rapido di dimagrimento», un utente poi replica: «Abbiamo tutti una brutta persona dentro». Ma la cattiveria non ha limiti e qualcun altro scrive: «Lei voleva solo farsi assottigliare dall'impatto. Questo dimostra che i ciccioni preferiscono morire piuttosto che dimagrire». Beatrice, nascondeva tanta sofferenza ma aveva sempre un sorriso come affermato da chi la conosceva bene, non c'è certezza sulla sua morte, se sia stato un incidente oppure no, di certo c'è solo il fatto che tanto odio e tanto disprezzo da parte di questi giovani utenti per ottenere qualche like in più, è da miseri.

Nonostante la morte della giovane ragazza che aveva scritto sul suo diario di, annunciando il suo gesto ai genitori, continuano gli atti di bullismo, odio e frasi choc nei confronti della ragazzina. Ciò che si legge su Facebook in un gruppo "Giente Honesta", community online con 55mila follower è davvero sconcertante, da brivido, cattiveria pura.