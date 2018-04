Lecco : trovato morto in lago di Garlate pensionato scomparso

L'uomo era Antonio Tavola, di Lecco, era sparito da casa e nel pomeriggio intorno alle 16.30 il suo corpo è stato notato galleggiare nel lago di Garlate all'altezza di Pescate. Il cadavere dell'uomo è stato ripescato dai vigili del fuoco, sono in corso indagini per stabilire cosa sia accaduto. Sulle cause del decesso mancano ancora conferme, ma si ipotizza o un malore o un gesto estremo.

Un pensionato di 69 anni scomparso venerdì mattina, è stato ritrovato. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti e frequentatori dell'affollata ciclopista che consente di fare il giro del lago, generato dalle acque del Lago di Como.