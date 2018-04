Carlo Conti torna all'Eredità ricordando Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi non ha mollato, fino alla fine. Non ha mollato la quotidianità con la moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella. Che gli hanno donato la forza dell’amore fino all’ultimo. Come mostrano le non ha mollato, fino alla fine. Non ha mollato la quotidianità con la moglie. Che gli hanno donato la forza dell’amore fino all’ultimo. Come mostrano le immagini esclusive del settimanle Oggi

Carlo Conti torna al timone de l'ricordando commosso l'amico e collega scomparso. Un rientro stavolta forzato per Conti, ma anche una staffetta naturale con Fabrizio "", come amavano scherzare tra loro, e di nuovo un passaggio ideale, purtroppo di quelle chiavi dello studio per regalare ai telespettatori ancora dei momenti di serenità e sorrisi.