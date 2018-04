Conor McGregor impazzito su un pullman - Video

L' Ultimate Fighting Championship era seguitissimo e la follia di McGregor è stata immortalata con un iphone in cui lo si vede lanciare un carrello contro un finestrino laterale dell'autobus mentre si muoveva lentamente in un parcheggio del Barclays Center di New York. Un uomo è stato ricoverato in ospedale in seguito all'incidente ed è stato curato per diversi tagli e lesioni al viso. La polizia di New York ha emesso un mandato di comparizione per McGregor, con l'accusa di aver "assalito l'edificio insieme ad altri 20 esagitati".





Non è chiaro cosa abbia scatenato tanta rabbia da partte di McGregor, ma sembra essere collegato alla decisione dell'UFC di privarlo del suo titolo mondiale che sarebbe stato assegnato al vincitore della lotta di sabato tra Khabib Nurmagomedov e Max Holloway a New York.