Elicottero della Marina cade durante un'esercitazione notturna : Muore un militare, erano in 5

L'elicottero, secondo quanto riferito dalla Difesa, era imbarcato su nave Borsini, unità della Marina impegnata nell'operazione "Mare Sicuro". Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato la caduta dell'elicottero, per cui sono in corso accertamenti su cosa abbia provocato l'incidente. La vittima è Andrea Fazio, recuperato in stato di incoscienza e deceduto a bordo nel corso delle operazioni di rianimazione. I famigliari del militare, effettivo presso il secondo Gruppo Elicotteri di Stanza a Catania sono stati avvertiti e vengono assistiti da personale specializzato per il supporto psicologico e spirituale.

Un elicottero della Marina con aè caduto durante un addestramento notturno nel mar. Un uomo dell'equipaggio purtroppo è morto mentre gli altri quattro sono stati recuperati vivi.