Manifesto anti-aborto a Roma : Raggi lo rimuova

Così «fu chiamata la legge 194 del 1978, che ben poco si è preoccupata di tutelare la maternità, consentendo invece di sopprimere bambini non ancora nati. Dal 1978 sono stati più di 6 milioni quelli uccisi dall' aborto, senza contare le vite che si sopprimono in solitudine, tra le pareti domestiche, con le pillole abortive fra le quali la Ru486».





La senatrice Pd Monica Cirinnà su twitter lancia l'hashtag #rimozionesubito. La protesta però corre prima sui social: "un ricatto morale", "una vergogna", "peggio dei talebani ", tanto per citare alcuni commenti di utenti twitter. Una raccolta firme è stata lanciata dall’Associazione Vita di Donna Onlus, che da oltre vent’anni tutela la salute delle donne. Ci si appella direttamente alla sindaca Virginia Raggi per far rimuovere il manifesto : «Il sindaco di Roma si faccia portatrice delle istanze dei cittadini facendo rimuovere il manifesto in questione».