La 15enne Beatrice uccisa dal treno, nel suo diario le frasi choc : Sono troppo grassa, addio

Questa la frase nell'ultima pagina del diario accompagnata dalle scuse ai genitori. Purtroppo a confermarlo sono anche le telecamere della stazione di Porta Susa, le cui immagini mostrano la giovane 15enne indietreggiare volontariamente per poi farsi agganciare e trasportare dal treno in corsa, come riferito anche da alcuni amici che erano con lei, i quali hanno dichiarato che Beatrice al suono della sirena si è voltata.

