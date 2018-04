Ndrangheta : Arrestato in Calabria il boss Giuseppe Pelle

Pelle era nascosto in una abitazione isolata alle porte del paese calabrese, al blitz hanno partecipato 50 uomini della squadra mobile di Reggio Calabria e del Servizio centrale operativo della Polizia, coordinati dalla Dda reggina. Il boss - ricercato dal 2016 - è stato scovato in un'abitazione isolata in una contrada impervia nell'entroterra. All'interno della casa c'erano oltre al boss altre persone. Il boss 58enne è considerato elemento di spicco delle cosche di San Luca e facente parte della Provincia, uno degli organi di vertice della 'Ndrangheta.





Giuseppe Pelle appartiene alla potente famiglia di San Luca, un tempo guidata dal padre Antonio detto "gambazza", nato nel 1932, ai vertici della 'ndrangheta fino alla sua morte, avvenuta nel 2009 e coinvolto in molti dei fatti di sangue e degli affari illeciti più noti. Pelle è legato anche alla potente famiglia Barbaro di Platì, in provincia di Reggio Calabria che fa capo al boss ergastolano Francesco Barbaro, del 1927, detto 'u castanu', per averne sposato la figlia Marianna.Giuseppe Pelle si è arreso senza opporre resistenza, deve scontare una pena residua definitiva di 2 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per associazione mafiosa e tentata estorsione.

