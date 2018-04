Hayley Cayton/ mamma di 3 bambini si toglie la vita : Scusate ma sono stanca di lottare

Hayley è stata trovata morta nel loro appartamento, nel Regno Unito, come riporta il Daily Mail , alla donna nel 2017 era stato scoperto un, che già in passato l'aveva portata vicino al suicidio. I fatti risalgono allo scorso ottobre, ma si stanno ancora svolgendo le indagini per capire cosa possa aver spinto la donna a un gesto così estremo. «», ha raccontato il marito.