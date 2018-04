Verne Troyer : l'attore di Austin Powers ha tentato il suicidio

Il 41enne si troverebbe ricoverato in ospedale dopo aver tentato il suicidio nella tarda serata di lunedì scorso."Verne sta ricevendo le migliori cure possibili e apprezza il sostegno di familiari, amici e fan in tutto il mondo", si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Instagram di Troyer. A riportarlo è il sito Tmz. Ad allertare i soccorsi sarebbe stato un amico dell'attore, sembra che Troyer sia stato ricoverato per avvelenamento da alcol dopo che il dipartimento dei vigili del fuoco della città di Los Angeles è stato chiamato nella sua casa di Hollywood lunedì sera.

Si teme per la vita dell'attore, celebre in tutto il mondo per il ruolo del controspionenegli ultimi due capitoli della saga di