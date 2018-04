Isola dei famosi : Omicidio nell’albergo della produzione in Honduras

Due sicari armati hanno raggiunto la piscina dell’hotel facendosi largo tra i clienti e hanno ucciso il boss Ángel Adalberto Martínez Núñez, che è morto sul colpo. Poi si sono dileguati approfittando del panico tra gli ospiti della struttura. Tutti illesi i componenti della troupe della trasmissione, ma la sicurezza non è riuscita a identificare i killer né il veicolo con cui sono arrivati. La registrazione del reality non ha subito ritardi, e l’episodio non è stato divulgato.

