Killer Brescia : Cosimo Balsamo uccide due persone e poi si toglie la vita

Cosimo Balsamo era già noto alle forze dell'ordine - nel 2009 era stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al furto e riciclaggio perché faceva parte della banda dei tir che nei primi anni del 2000 aveva derubato aziende di trasporto di metalli in tutto il Nord Italia. James Nolli era stato coimputato di Balsamo nel processo. Anche una terza persona, rimasta ferita nel capannone di Flero, era stata coinvolta nel caso.

A gennaio aveva protestato salendo sulla tettoia del Tribunale di Brescia e minacciando di suicidarsi contro la confisca dei suoi beni. Le forze dell'ordine l'avevano convinto a desistere. Cosimo Bslsamo aveva patteggiato una pena per minacce dopo aver messo, nel cestino della bicicletta di un giudice, tre cartucce di fucile e otto proiettili di pistola. Accanto, l'uomo aveva lasciato un biglietto con minacce contro il magistrato. Il fatto risale al 2011 e in quell'occasione il giudice aveva deciso di confiscare a Balsamo un immobile.

Ha ucciso due uomini e poi si è tolto la vita, il 67enne dopo aver sparato a due persone nel Bresciano, si è dato alla fuga per qualche ora prima di suicidarsi. Le vittime sono il 78enne, entrambi imprenditori, il primo è stato ucciso nel capannone in cui lavorava, il secondo a Carpeneda di Vobarno, in Valle Sabbia, dove ilera fuggito con un'auto rubata dopo il primo agguato. "" avrebbe gridato Balsamo prima di sparare e di fuggire in auto.