Torino Porta Susa, studentessa 15enne cade sui binari : Investita dal treno, muore poco dopo

Intanto la polizia è sul posto per chiarire la dinamica, la giovane che studiava presso il Liceo Musicale di Vercelli era in compagnia di alcuni compagni e insegnanti, il piccolo gruppo infatti, prendeva il treno insieme ogni mattina per raggiungere la scuola. Secondo le testimonianze la 15enne sarebbe inciampata contro un'altra persona, cadendo sui binari proprio mentre stava sopraggiungendo il treno regionale per Milano. Si tratterebbe, quindi di un tragico incidente fatale involontario.

