Si chiama condom snorting la nuova moda del web : Sniffare preservativi e farli uscire dalla bocca

E' l'ennesima sfida tra i giovani, pericolosa, assurda e fatale, in quanto non solo si rischia di danneggiare la mucosa del naso ma si può morire soffocati. Il condom snorting proviene dal Texas ed è molto diffuso tra i giovani che pur di ottenere like, visite o followers sui social adottano questa folle moda mettendo a rischio la propria vita. Non lo fate!

E' lafolle che circola sul web e sui social che fa impazzire gli adolescenti, si chiama "" e consiste nell'aprire una confezione di preservativi, aprirne uno, srotolarlo, infilarlo nella narice, inalarlo e farlo uscire dalla bocca.