Brigitte Nielsen sulla sedia a rotelle a Philadelphia

Sta facendo il giro del web la foto shock in cui vediamo la 54enne ex modella danese, in cappotto rosa, berretto grigio, occhialoni da sole a coprire un volto che appare stanco, spinta da una donna di colore verso il suo suv. L’attrice si troverebbe a Philadelphia proprio per registrare una piccola parte all’interno del film “Creed 2”.





Brigitte Nielsen è un'attrice, modella, conduttrice televisiva e cantante danese naturalizzata italiana. In Italia viene notata dal produttore Dino De Laurentiis che la volle come protagonista accanto ad Arnold Schwarzenegger nel film Yado. Durante la promozione del film a New York, conobbe Sylvester Stallone, che la volle accanto a sé in Rocky IV e Cobra, e con il quale cominciò una relazione sentimentale. Nel 1992 conduce il Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo, Milly Carlucci e Alba Parietti e recita nel ruolo della Strega Nera in Fantaghirò 2





L'attriceè stata paparazzata all’aeroporto di, negli USA, trasportata in sedia a rotelle da un’assistente aeroportuale. I media avanzano diverse ipotesi sulla salute della 54enne, ma c'è chi sostiene che la Nielsen stesse partecipando alle registrazioni di ““, seguito dello spin off della saga di Rocky in uscita nelle sale cinematografiche a Novembre.