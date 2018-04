Juventus-Real Madrid 0-3 : Il fantastico gol Rovesciata di Cristiano Ronaldo - Video

Cristiano Ronaldo ha voluto ringraziare in italiano il pubblico della Juventus per la standing ovation che gli ha tributato: " Non mi era mai capitato nulla di simile, non credevo di poter segnare una rete così bella, la migliore in carriera ". Un gol che ha già un posto speciale nel cuore dello stesso portoghese : " È stato un gol incredibile, probabilmente il più bello della mia carriera. Verrà ricordato a lungo. Lo stavo cercando da un po’ e devo dire che è venuto piuttosto bene. Mai avrei pensato di poter segnare una rete simile. Sono felice anche perché abbiamo vinto 3-0 contro una grande squadra. È stata una grande notte. "

Ronaldo has given us an early contender for #UCL Goal of the Week ??



