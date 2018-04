Mediaset Canale 20 già in diretta streaming per Juventus-Real Madrid

Per vedere Canale 20 basterà procedere con una risintonizzazione automatica del decoder o della tv, la frequenza è la 36 UHF (594 MHz) nelle impostazioni della sintonizzazione. Se siete residenti in Sardegna, selezionare la frequenza 46 UHF (674 MHz). Il canale trasmette anche su satellite in HD sempre sul canale 20. Mediaset ha già avviato la diretta streaming del nuovo canale direttamente su mediaset.it dove basta collegarsi e registrarsi gratuitamente per vedere il canale sul vostro PC o device mobile con l'app mediaset.

Debutta con la grande sfida di Champions Leagueil nuovo canale nazionale del digitale terrestre,la nuova rete Mediaset visibile al canale 20 del vostro televisore. Questa sera alle 20.45 verrà trasmessa inJuventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018.