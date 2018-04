La Juventus non vince la Champions da più di 20 anni e ha perso due finali negli ultimi tre anni. Il Real Madrid è campione in carica e la prima squadra ad aver vinto la Champions League per due anni di fila. Massimiliano Allegri ha dichiarato : "Il Real Madrid, insieme al Barcellona è la squadra più forte al mondo, la partita di Champions va vissuta come un sfida mondiale. Ma il nostro obiettivo rimane il campionato".





PROBABILI FORMAZIONI Juventus (4-4-2): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Douglas Costa, Khedira, Bentancur, Alex Sandro; Dybala, Higuain. All. Allegri

Real Madrid (4-3-1-2): Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema. All. Zidane





Diretta Juventus-Real Madrid : Dove vedere in tv e streaming la Champions League - La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su Sky calcio HD e Premium Calcio (solo diretta goal). Qui puoi seguire la diretta live e selezionare l'incontro per le azioni e i goal. Juventus-Real Madrid sarà trasmessa in chiaro su 20, il nuovo canale di Mediaset. In streaming, la si può vedere su , tablet e computer con il servizio Premium Calcio. - La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su(solo diretta goal). Qui puoi seguire lae selezionare l'incontro per le. Juventus-Real Madrid sarà trasmessa in, il nuovo canale di Mediaset. In streaming, la si può vedere su mobile e computer con il servizio SkyGo di Sky , inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv

L’andata degli quarti di finale di2017/18 trasi gioca stasera a partire dalle 20:45 all’Allianz Arena di Torino, Allegri verso il cambio di modulo: fuori Matuidi, dentro Asamoah, e 4-4-2 scelto per affrontare il Real di Zidane. La partita sarà diretta dall’arbitro turco Cüneyt Çakir, la gara di ritorno è prevista per mercoledì 11 aprile a. Juventus-Real Madrid in tv sarà trasmessa indal nuovo canale gratuito "" e anche in HD, sempre suldi Mediaset, sul satellite.