Marina Marchione di Amici di Maria De Filippi parla dei corsi di recitazione per baby attori

Amici 8 Valerio Scanu ha più volte criticato Maria De Filippi, accusandola di aver fatto finta di volergli bene e stargli vicino, l'attrice barese Marina Marchione ha asserito a Blastingnews.com : "Non toccatemi Maria. Quella donna ha fatto, fa e farà la storia della televisione. È dotata di grande intelletto, genialità, voglia di fare, prontezza e forza. Una grande donna. Punto!".





Di quella esperienza ad Amici 7, Marina ricorda tutto. Ha spiegato che quella esperienza è stata molto utile per diventare pronta e ricettiva in ogni situazione, attenta e diligente, puntuale e responsabile, e sempre molto chiara.





Poi si è soffermata sulla sua nuova esperienza come docente di recitazione per aspiranti baby attori presso l'Academy fondata dal 36enne imprenditore, manager e talent scout barese Miky Falcicchio. Perché sono utili questi corsi? "I corsi sono importanti - ha spiegato Marina Marchione -, perché sin da piccolo ti approcci a qualcosa che ha di per sé la caratteristica di mantenere la naturalezza, ma che prevede una tecnica e un'impostazione precisa. Bisogna essere educati a questo mestiere. Come per la danza, se inizi in tarda età non si sa se arrivi... se invece cominci da piccolo, sicuramente avrai più chance".





Oltre a questa nuova esperienza con i baby talenti di Fatti per il Successo Academy, quali sono i progetti imminenti e futuri dell'ex concorrente di Amici 7? A tal proposito l'attrice pugliese ha dichiarato: "Non parlo mai dei miei progetti futuri, se prima non metto firme. Sono scaramantica come tutti gli attori. Adesso mi concentro sulle lezioni in varie parti d'Italia e su alcune serate a cui prenderò parte. Poi, chissà che a settembre non ci siano belle cose in arrivo. Io incrocio tutto... anche le dita dei piedi!".





Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Stay tuned!

