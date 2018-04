La causa del decesso di Fabrizio Frizzi : L'ipotesi su cosa gli è accaduto

Come sottolinea Fanpage, nelle ore immediatamente successive al decesso, amici e colleghi avevano lasciato intendere che il quadro clinico di Fabrizio Frizzi fosse disperato, dopo l'ischemia di novembre durante una diretta del programma condotto da Frizzi, sarebbe iniziata una terapia sperimentale per sconfiggere dei tumori di cui si è parlato nelle ore successive alla morte. Non si sà se la cosa potrebbe essere collegata al decesso che sarebbe avvenuto in seguito ad una emorragia cerebrale.

La scomparsa diavvenuta lo scorso 26 marzo ha scosso tutt'Italia, tra poco tornerà in ondacondotta da Carlo Conti, ma dopo più di una settimana resta ancora il mistero sulleprecise che hanno portato al decesso.