Tutti insieme per la Prevenzione : Giornata di prevenzione gratuita a Massa

Il Gruppo si propone quindi di promuovere tra la popolazione uno stile di vita sano, da qui l’importanza, come detto, della presenza del nutrizionista clinico.Un altro ambito in cui la prevenzione è fondamentale è quello del rischio di insorgenza dell’ictus. In questo quadro si inserisce l’ecocolordoppler dei tronchi sovraortici (TSA), un’indagine diagnostica non invasiva che permettei l monitoraggio della circolazione arteriosa diretta verso il cervello, per studiare ed escludere la presenza di placche (o ateromi), una condizione che potrebbe favorire l’insorgenza di un ictus.Sarà quindi a disposizione la valutazione della tiroide mediante l’ecografia tiroidea, esame non invasivo, non doloroso, non associato a somministrazione di radiazioni e pertanto eseguibile a qualsiasi età ed in qualsiasi periodo della vita fertile, anche in gravidanza, senza alcun controindicazione.





L’esame fornisce informazioni sulla morfologia e sulla struttura della tiroide valutando, ad esempio, l’eventuale stato infiammatorio e/o l’eventuale presenza di noduli.Il controllo dei nei è invece di grande importante nella prevenzione del melanoma, in ogni periodo dell’anno, soprattutto in vista della stagione estiva, e delle possibili insolazioni da spiaggia, che possono peraltro condurre allo sviluppo di altre formazioni pre-cancerose come la cheratosi attinica. Di sempre maggio rilievo è poi la prevenzione del carcinoma della cerviceuterina, legata alla presenza del papilloma virus, e del carcinoma endometriale, patologia molto frequente e tra i cui fattori di rischio si ritrovano l’obesità e il diabete.

Vediamo nel dettaglio il perchè. Sarà dato ampio spazio alla prevenzione delle malattie cardio-vascolari.Infatti, nonostante i miglioramenti degli esiti, le malattie cardio vascolari rappresentano tuttora la principale causa di morbilità e mortalità a causa di un aumento consistente dei fattori di rischio, in particolare l’obesità, il diabete-mellito e la scarsa attività fisica.