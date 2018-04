Milano, palazzina esplode e crolla : 9 feriti, gravi 2 fratellini e i genitori

Dalle indagini effettuate, infatti, subito dopo il disastro è saltato fuori che la famiglia aveva forti problemi economici per cui aveva ricevuto una notifica di sfratto che era già in esecuzione. Si indaga adesso su eventuali responsabilità soprattutto perchè dalle verifiche effettuate è emerso che l’esplosione non è attribuita alla caldaia, posizionata all'esterno come prevede la nuova normativa infatti, essa è rimasta intatta nonostante la deflagrazione. Ovviamente non viene esclusa nessuna pista, dal malfunzionamento dell’impianto della rete del gas ad un probabile gesto volontario. Per tale motivo la Procura ha aperto un fascicolo per crollo colposo di edificio, al momento contro ignoti.

Un dramma ma anche un mistero quello che ruota attorno all'esplosione e il crollo di una palazzina di, ieri mattina in cui sono rimaste. Tra loro anchedi cui due fratellini in condizioni gravi. La fuga di gas è partita dall'appartamento in cui viveva il nucleo familiare di un sergente maggiore di 45 anni, Saverio Sidella dell’esercito di stanza nella base di Solbiate Olona, in provincia di Varese. In casa con lui, la moglie di 51 anni, Cristina Segreto e i due figli di 6 e 10 anni. Una casa, una villetta bifamigliari classica, decorosa ma solo in apparenza.