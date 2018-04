Probabili Formazioni Juventus-Milan

JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Barzagli, Benatia, Chiellini; Lichtsteiner, Khedira, Pjanic, Matuidi, Asamoah; Higuaín, Dybala. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Höwedes, Rugani, De Sciglio, Marchisio, Sturaro, Bentancur, Cuadrado, D. Costa. Allenatore: Allegri.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, A. Silva, Çalhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, Storari, Antonelli, Musacchio, C. Zapata, Locatelli, Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone, Kalinic. Allenatore: Gattuso.





Diretta Juventus-Milan : Come vedere in tv o in streaming - La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su Sky calcio HD e Premium Calcio (solo diretta goal). Qui puoi seguire la diretta live e selezionare l'incontro per le azioni e i goal. In streaming, la si può vedere su , tablet e computer con il servizio Premium Calcio. - La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su(solo diretta goal). Qui puoi seguire lae selezionare l'incontro per le. In streaming, la si può vedere su mobile e computer con il servizio SkyGo di Sky , inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv

è l’ultima partita della 30esima giornata di Serie A, e si giocherà questa sera alle 20.45 all’. Sono 68 le vittorie dei bianconeri, 51 successi dei rossoneri e 58 volte in cui le due squadre si sono divise la posta in gioco. I due tecnici,, hanno comunicato da poco gli schieramenti ufficiali per quest’incontro. Per la Juventus la partita è molto delicata visto il pareggio dell’ultima giornata contro la, in classifica ha solo due punti di vantaggio sul, la Juventus ha bisogno almeno di un pareggio.