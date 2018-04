Arnold Schwarzenegger operato d'urgenza, sta bene : Sono tornato

Il portavoce di Schwarzenegger, Daniel Ketchell, ha confermato al "Washington Post" che l'attore è in condizioni stabili, non ha però fornito altri dettagli sull'operazione: "E' stabile. Questa è la cosa più importante", l'aaore si è recato nella clinica Cedars-Sinai di West Hollywood in California per la sostituzione di una valvola cardiaca.