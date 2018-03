Alberto Villani/ Italiano ucciso in Messico, cartello accanto al corpo: Questo mi è successo per essere un ladro

Villani era nato a Valencia, in Spagna ed era spesso in viaggio per lavoro soprattutto nei paesi di lingua spagnola, la polizia messicana non è in grado di capire il motivo dell'omicidio. A sentirlo per l'ultima volta, in data 20 marzo, la convivente, una donna originaria di El Salvador, con cui viveva a Pavia. Proprio la donna ha sporto denuncia alla questura di Pavia che ha poi attivato la polizia messicana che ha ritrovato il corpo.

Messico -, l'italiano 37enne di Pavia e intermediario finanziario è stato trovato senza vitaalla testa e poi chiuso in un sacchetto di plastica a, una cittadina di 45 mila abitanti a circa 100 chilometri danello stato di Morelos. Raccapricciante il ritrovamento del corpo che chiuso in sacchetto era accompagnato da un cartello con la scritta in spagnolo: «».