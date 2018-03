Omicidio Jessica Faoro : Il fratello della vittima riconosce la moglie di Garlaschi sul bus e la minaccia

La moglie di Garlaschi va nel panico, pensa che la pistola sia vera poichè come previsto dalla legge non ha il tappo rosso che ne identifica una riproduzione. Anche gli altri passeggeri si alzano, si spaventano e tutti iniziano a scendere, la donna scappa, inciampa sulle scale e cade sull'asfalto mentre il ragazzo impugna ancora la pistola. In quell'istante, una pattuglia della Polfer di Lambrate sta tornando dal Tribunale, assiste alla scena, i poliziotti scendono e bloccano il giovane. Poco dopo arriva una volante della Questura, Andrea dinnanzi ai poliziotti resta calmo, non oppone resistenza ma continua a ripetere sempre la stessa frase: "Quei due hanno ammazzato mia sorella".

