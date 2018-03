Funerale Fabrizio Frizzi : Gianfranco D’Angelo non riesce a entrare in Chiesa

D’Angelo non è riuscito però a entrare in chiesa per seguire la cerimonia e ha espresso tutto il suo rammarico tramite la sua pagina Facebook : “Quando un funerale diventa spettacolo e non ti viene permesso di entrare in Chiesa per salutare un collega che ci lascia, allora consideri che si può essere vicini alle persone anche senza essere ripresi dalle TV. Mi hanno respinto dicendo che era una cerimonia ‘per pochi intimi’. No comment. Ciao Fabrizio, ti porterò sempre nel cuore”.

