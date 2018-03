Morto Lele Joker : il baby youtuber ucciso da un neuroblastoma

Nei suoi video c'erano piccole pillole di saggezza, sulla bellezza della vita quotidiana, sul piacere di mangiare patatine fritte e su cos'è l'amore : "Ragazzi, inseguite i vostri sogni, io ad esempio da grande voglio fare il dottore e questo farò, mi laureerò perché voglio aiutare le persone a stare meglio, inseguite i vostri sogni perché vi fa bene, stimola il vostro cervello".





Il piccolo sapeva la sua condizione e la brutta malattia lo spaventava, ma cercava coraggiosamente di reagire :"Ho alcune cose che mi rendono triste. Io non ho una vita normale, ho tante cose a cui pensare, ma vi prego: non scrivetemi cose brutte, siete le mia forza". Il canale di Lele Joker, il piccolo che ci ha lasciati troppo presto, ha raggiunto i 119mila iscritti, segno del grande affetto per un bambino con una grandissima voglia di vivere nonostante la grave malattia.

Dal suo canale Youtube aggiornava i 115mila follower, il piccoaveva solo 9 anni e un- un tumore pediatrico che colpisce il sistema nervoso - e purtroppo è morto Ad annunciare la morte di Gabriele la sua famiglia con un video _ "" è il titolo dell'ultimo messaggio con la foto del piccolo, che viveva a Milano. .."".