Tiangong 1 : La stazione spaziale precipiterà il giorno di Pasqua

Ha cominciato a ruotare più rapidamente la stazione spaziale cinese Tiangong 1 e le stime per il rientro continuano a indicare come data probabile il 1° aprile, con una tolleranza di più o meno un giorno,





Luciano Anselmo, dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo' del Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr) : "Sono previsioni sostanzialmente allineate con quelle italiane. In una settimana la velocità di rotazione è aumentata di circa il 30% e adesso la Tiangong 1 compie un giro completo intorno al suo asse ogni 2,40 minuti: una velocità normale per un oggetto abbandonato nello spazio... Per il resto non ci sono particolari novità: le condizioni dell'atmosfera e quelle del campo geomagnetico terrestre hanno continuato a essere tranquille nelle ultime 48 ore, e non ha subito variazioni nemmeno il modo in cui il veicolo è orientato nello spazio".