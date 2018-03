Porto Recanati, le ossa umane ritrovate apparterebbero a due persone : Omicidio e occultamento

Una ventina le ossa o pezzi di ossa, tra cui un cranio, ritrovati in vari punti tra cui un pozzo, durante gli scavi compiuti nei pressi di un casolare abbandonato nei dintorni dell'Hotel House di Porto Recanati (Macerata). Una delle ipotesi è che i cadaveri possano appartenere a migranti irregolari "invisibili", uccisi senza che nessuno ne abbia recriminato il corpo.

La Procura di Macerata ha aperto un fascicolo contro ignoti, per le ipotesi diin seguito alle ossa umane scoperte in un pozzo di un casolare abbandonato nei pressi dell'Hotel House di. Secondo quanto riferito i resti potrebbero appartenere alla giovane 15enne bengalese, scomparsa da Ancona nel 2010, la ragazzina non venne mai ritrovata e l'inchiesta non aveva portato ad alcun esito. Ma secondo altre fonti, i resti ritrovati apparterebbero almeno a due persone.