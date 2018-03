Giusy Savatta, la madre che uccise le due figlie di 9 e 7 anni : Assolta per incapacità di intendere

Dopo l'omicidio atroce delle due figlie, la donna, insegnante di sostegno dichiarò durante il processo di aver tentato di suicidarsi, due volte, la prima ingerendo candeggina e la seconda, avvolgendosi il tubo della doccia al collo per soffocarsi. Savatta ai carabinieri che l'arrestarono disse di aver agito perchè presa da un raptus causato dalla paura che il marito si separasse da lei abbandonando le due bambine. Fu proprio il marito, Vincenzo Trainito ha fare la tragica scoperta rientrando a casa mezz'ora prima con la spesa in mano, trovando purtroppo le sue figlie Maria Sofia e Gaia, distese a terra e ancora in pigiama. La donna al momento della sentenza non era presente in aula mentre il marito che ha presenziato era visibilmente scosso.

Assolta perché "", è questa la sentenza emessa dal giudice nei confronti di, la donna che nel 2016 uccise le due, di 9 anni, edi 7, strangolandole. Il gup di Gela ha quindi accolto la perizia psichiatrica realizzata su Giusy che tra l'altro insegnava e ne ha disposto il trasferimento in una struttura psichiatrica, il periodo però, non è stato ancora definito.