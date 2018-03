Terrorismo, Anis Amri, il tunisino autore della strage a Berlino : Smantellata la sua rete in Italia

I cinque arrestati sono accusati di addestramento e attività con finalità di terrorismo internazionale e associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione di documenti e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'operazione denominata "Mosaico" ha portato a perquisizioni in varie città italiane: Latina, Roma, Caserta, Napoli, Matera e Viterbo.

La polizia su ordine della procura di Roma ha arrestato 5 persone che facevano parte della rete di, il tunisino ucciso a Sesto San Giovanni (Milano) il 23 dicembre del 2016 e autore della strage al mercatino di Natale di Berlino. In carcere sono finiti 4 tunisini, i quali abitavano tramentre il quinto, un palestinese,già in carcere a Rebibbia ha ricevuto la notifica dell'ordine d'arresto. Dalle indagini svolte è risultato che uno dei tunisini residenti a Latina avrebbe dovuto procurare dei documenti falsi ad Anis Amri per potergli permettere di lasciare l'Italia.