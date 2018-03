Morto Emiliano Mondonico, l'ex allenatore dell'Atalanta e del Torino: Aveva 71 anni

Mondonico, nato 71 anni fa a Rivolta d'Adda in provincia di Cremona, fece il suo esordio come allenatore sulla panchina delle giovanili della Cremonese nel 1979. Successivamente divenne l'allenatore dell'Atalanta in serie B per poi passare al Torino in serie A.

Lutto nel mondo delloper la scomparsa di, ex allenatore dell'Atalanta e del Torino ma anche uno degli allenatori più amati del nostro calcio. Mondonico era ricoverato da qualche giorno presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, malato da 8 anni, si era sottoposto a vari interventi ma purtroppo il male era ritornato.