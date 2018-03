Fabrizio Frizzi/ Su Facebook i post choc : Questa volta Telethon non ti ha salvato

E ancora: "Scusate ma non posso avere pena per chi ha condotto Telethon!! Probabilmente non conoscete i stabulari...mi dispiace ma è un mio limite...esiste il karma". Purtroppo i social sono anche questo, odio e insulti gratuiti nei confronti di chiunque anche di un personaggio amatissimo dal pubblico che magari neanche si conosce. Ricordiamo che Fabrizio Frizzi aveva anche sostenuto una fondazione di ricerca per le malattie rarissime e che aveva donato il suo midollo osseo ad una giovane ragazza di 30 anni. Certamente dinnanzi a tali affermazioni, Fabrizio Frizzi avrebbe sdrammatizzato con un bel sorriso ironico.

