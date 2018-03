Terremoto Belluno/ scossa magnitudo 3 : Evacuata una scuola

I vigili del fuoco allertati, sono subito intervenuti e dopo aver controllato la struttura scolastica ed effettuato le verifiche, hanno fatto rientrare gli studenti.

Paura questa mattina intorno alle 9:30 in seguito ad una scossa di terremoto di magnitudo 3 con epicentro a, in provincia di. La scossa è stata avvertita dalla popolazione nel Trevigiano e nel Bassanese. Il terremoto si è fatto sentire anche a Belluno dove una scuola a Seren del Grappa, nel basso Feltrino è stata subito evacuata per la sicurezza di studenti e insegnanti.