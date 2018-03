Alessandria : Professoressa legata a una sedia e presa a calci in classe

Come riporta La Stampa, la professoressa "fatica a camminare e difendersi", ma non ha presentato denuncia alle forze dell'ordine. Il caso si è risolto nell'ambito scolastico con la solo sospensione dei ragazzi violenti, tra i 14 e i 15 anni, tutti della prima classe, provvedimento poi convertito in lavori di pulizia, per un mese, nella scuola stessa.

