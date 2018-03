Stani Uniti : I designer dello scivolo più alto del mondo in cui morì un bimbo accusati di omicidio

Tale tragedia però era già stata preceduta dal ferimento di altre 13 persone tra cui quattro bimbi piccoli. Ad oggi, il Verruckt, alto 51 metri, è stato giudicato dagli inquirenti "troppo pericoloso", inoltre, secondo quanto si legge nei documenti del tribunale, diversi passaggi nella progettazione dello scivolo sono stati saltati e nessun ingegnere è stato coinvolto direttamente.

Stati Uniti: E' entrato nel, è il, installato in un parco giochi deled è lo scivolo d'acqua più alto del mondo, progettato da due architetti che oggi sono finiti sotto processo con l'accusa di omicidio volontario insieme alla società che lo ha realizzato e che ha visto l'arresto di uno dei proprietari del parco acquatico in cui si trova lo scivolo. L'accusa nei confronti dei due architetti è arrivata dopo laavvenuta nell'agosto 2016, il ragazzino era figlio di un deputato repubblicano del Congresso e fu sbalzato via dalla zattera su cui si trovava andando a finire contro una rete metallica mentre le due donne che erano con lui rimasero ferite.