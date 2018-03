Fabrizio Frizzi : funerali in Diretta streaming video su Rai 1

Il primo ministro Paolo Gentiloni si è recato alla camera ardente per omaggiare Frizzi e testimoniare la sua vicinanza alla moglie Carlotta. I funerali saranno trasmessi in onda dalle ore 12 su Rai Uno - al posto de La prova del cuoco di Antonella Clerici, la cerimonia funebre può essere seguita in diretta streaming su Raiplay.

Oggi mercoledì 28 marzo 2018 nella chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, itrasmessi in diretta su. Per l'ultimo saluto tutti gli amici e i colleghi del conduttore televisivo che ha fatto la storia della Rai.