Venezia, anziano 84enne preso a pugni da un turista: Involontariamente aveva urtato la fidanzata

Involontariamente, però urta con la lampada una giovane turista che parla spagnolo, l'anziano non ha neppure il tempo di scusarsi che la ragazza comincia a spintonarlo, così l'84enne per evitare di finire contro le passerelle mette le mani dinnanzi alla ragazza anche per difendersi dai colpi che riceve da quest'ultima. A quel punto interviene un giovane poco distante che si suppone essere il fidanzato della ragazza e senza pietà si avventa contro l'anziano picchiandolo selvaggiamente. I due giovani si allontanano tranquilli tra la folla che assiste alla scena ma nessuno li blocca. La polizia ora indaga, sperando di riuscire ad individuare i due giovani che certamente meritano una punizione esemplare.

