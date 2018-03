Fabrizio Frizzi : Mara Venier in lacrime all'Isola dei Famosi

Il pubblico si alza in piedi e poi la telecamera si sofferma su Mara Venier che resta seduta con il capo chino, ma l'audio del microfono è aperto, si sentono i singhiozzi.La Venier piange ed commossa. I funerali di Fabrizio Frizzi si svolgeranno mercoledì 28 marzo nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, a Roma, oggi alla camera ardente migliaia di persone per salutare l'ultima volta Fabrizio Frizzi.

Durante l'ultima puntata de l'in studio si ricorda il conduttoree prima di dare il via alla decima puntata,ha salutato il presentatore scomparso da poco dedicandogli un grande applauso: "".