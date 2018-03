L' Apple Store è Offline, nuovo evento ore 19.00, novità in arrivo?

Oggi 27 Marzo, Apple terrà un nuovo evento dove presenterà nuove soluzioni software per studenti e insegnanti, l' Apple Store è Offline, arriveranno nuove novità Oggi 27 Marzo, Apple terrà un nuovo evento presso ladove presenterà sicuramente delle nuove soluzioni software a studenti e insegnanti, per questo motivo, l' Apple Store è Offline, arriveranno delle novità?

Apple durante questo evento, potrebbe presentare anche un nuovo iPad entry-level come già accennato da vari rumors e chissà se rilascierà anche il nuovo iOS 11.3. Brutta notizia però, l' evento di oggi che inizierà alle ore 19.00 Italiane, non sarà trasmesso in diretta streaming.