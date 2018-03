Il piccolo Noah ucciso dal cane del vicino : Soppresso l'animale

Il cane si sarebbe avventato ferocemente sul collo del bambino, ferendolo gravemente, i genitori hanno tentato manovre di rianimazione ed all'arrivo immediato dei soccorsi il piccolo è stato trasportato in ospedale, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Adesso il Bexar County Animal Control - il Dipartimento di controllo degli animali della contea di Bexar - ha sequestrato l’animale e lo sopprimerà.

Il piccolo Noah stava giocando nel cortile di casa sua quando unlo hae lo ha ucciso, a soli 4 anniè morto davanti ai suoi genitori che non sono riusciti ad intervenire in tempo. Il bambino è stato improvvisamente attaccato da un cane meticcio di grossa taglia mentre giocava nel giardino della sua casa in