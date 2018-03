Nina Moric disperata su Instagram : Non dimenticherò mai Carlos

Nina Moric aveva detto che il figlio le era stato tolto per false accuse e che ora, in affido dalla nonna, i rapporti con lui sono diventati inesistenti : « Ho combattuto fino all’ultimo. Non mi vuole più. Hanno fallito servizi sociali, giudice *** che non vuole più seguire questo caso, Si sono lavato le mani mentre io stavo perdendo l’unica ragione della mia vita! Che vergogna! Giudice perché? Da madre ti chiedo perché...».

La 41ennesaluta ilcon un post sue svela che ormai il suo rapporto conil bambino - figlio diè inesistente. «», scrive su instagram riportando un biglietto a forma di cuore in cui Carlos ha scritto più volte alla mamma che la ama in diverse lingue.